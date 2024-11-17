حصيلة نهائية لغارة الجيش الإسرائيلي على رأس النبع..وحصيلة محدثة للغارة على مار الياس



أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "غارة الجيش الإسرائيلي على رأس النبع أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد أربعة أشخاص، من بينهم امرأة، وإصابة أربعة عشر آخرين بجروح من بينهم طفلان."



وفي حصيلة محدثة ثانية للغارة الإسرائيلية على مار الياس "فقد أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة اثنين وعشرين آخرين بجروح."