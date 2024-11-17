أدرعي: الجيش الاسرائيلي قضى على مسؤول وحدة الدعاية في حزب الله محمد عفيف

#عاجل 🔻جيش الدفاع قضى على مسؤول وحدة الدعاية في حزب الله الارهابي والذي شغل أيضًا منصب الناطق بلسانه المدعو محمد عفيف



🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق لهيئة الاستخبارات العسكرية اليوم في منطقة بيروت وقضت على المدعو #محمد_عفيف مسؤول وحدة الدعاية في حزب الله… pic.twitter.com/V2mQHO7Y01 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 17, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي عبر منصة "اكس" ان "طائرات حربية لسلاح الجو أغارت بتوجيه استخباري دقيق لهيئة الاستخبارات العسكرية اليوم في منطقة بيروت وقضت على محمدعفيف مسؤول وحدة الدعاية في حزب الله الذي يعمل ناطقًا باسم التنظيم".وقال "كان المدعو عفيف التحق بحزب الله في الثمانيات وكان يشكل عنصرًا مركزيًا حظي بتأثير كبير على أنشطة حزب الله العسكرية. وفي اطار عمله كان على التواصل مع جهات رفيعة المستوى للترويج والتخطيط والإشراف على أعمال عسكرية. كما وجّه في اطار منصبه نشطاء حزب الله في الميدان للحصول على مشاهد ميدانية وتلقى تعليمات من كبار قادة الذراع العسكرية للحزب بخصوص تبنى عمليات عسكرية ومن ضمنها عملية إطلاق المسيرة نحو منزل رئيس الوزراء في قيساريا في 19 من أكتوبر الماضي. تأثير المدعو محمد عفيف على التنظيم يثبت ضلوعه المباشر في أنشطة حزب الله العسكرية ضد إسرائيل. "واضاف "كان عفيف يوجّه الرسائل التي يتم نقلها عبر الإعلام اللبناني وحرص على إبراز الأنشطة ضد مواطني إسرائيل وقوات جيش الدفاع محاولًا تعزيز صورة حزب الله ورفع معنويات عناصره وممارسة الارهاب النفسي ضد الجمهور الاسرائيلي."