أبي رميا من السرايا: إتفاق لوقف النار على قاب قوسين في حال لم تراوغ إسرائيل

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النائب سيمون ابي رميا صباح اليوم في السرايا.



وقال ابي رميا بعد اللقاء: "التقيت الرئيس ميقاتي الذي يتحدث باسم لبنان كما يفعل الرئيس نبيه بري بشأن المفاوضات القائمة للوصول الى اتفاق لوقف لاطلاق النار .الاجواء اللبنانية ايجابية جدًا، وقد وافق لبنان على الاقتراحات التي قدمت من قبل الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا واليوم نحن بانتظار وصول المبعوث الأميركي اموس هوكستين غدًا الى لبنان ولقاءاته مع الرئيسين ميقاتي وبري، ومن المؤكد انه بعد الاجواء الإيجابية التي سيطلع عليها من لبنان ستكون له زيارة لإسرائيل للاطلاع على جوابها النهائي، ونود ان نقول انه في حال لم يكن هناك مناورة او مراوغة من اسرائيل، نكون على قاب قوسين من الوصول الى اتفاق لوقف النار، وهذا الامر مطلوب على المستويين الشعبي والسياسي في لبنان، وفي حال ذهبنا في هذا المسار الإيجابي سيكون هناك اعلان للاتفاق من العاصمة الفرنسية باريس، ومن هنا اريد استغلال هذا المنبر لكي أحيي الجهود الجدية والفعالة والمنتجة التي تقوم بها الأدارة الفرنسية والسلطات الفرنسية من دون ان يكون هناك تسليط ضوء إعلامي على الدور الذي تقوم به لأنهم قاموا بجهد جبار لكي يكونوا الى جانب المصلحة اللبنانية في المفاوضات القائمة، وكلنا امل من الان حتى نهاية الاسبوع في حال لم يكن هناك اي مناورة او اي سوء نية كما تعودنا مع الاسرائيلين ان نصل الى نتيجة إيجابية على هذا الصعيد".



واستقبل الرئيس ميقاتي وفدًا من هيئة الرقابة على شركات الضمان برئاسة نديم حداد وجرى عرض لعمل الهيئة وأوضاعها.