بيرم من عين التينة: بري سيبلغ هوكشتاين الموقف اللبنانيّ الإيجابيّ غدًا

أكّد وزير العمل مصطفى بيرم أنّ الحرب لا تحتاج إلى ذريعة.ورأى أنّ التوسّع كان بقرار إسرائيليّ بحت.وقال: "رئيس مجلس النواب نبيه بري وضعني في جو زيارة السيّد لاريجاني وأنّ الأخير كلّه ثقة ببري."وأضاف: "الرئيس بري سيبلغ الموفد الأميركيّ آموس هوكشتاين الموقف اللبنانيّ الإيجابيّ غدًا."واعتبر أنّ وظيفة المقاومة هي إسقاط أهداف العدوان أما التفاوض فيعود للدولة والحكومة.