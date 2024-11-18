سفير لبنان لدى اليونيسكو للـLBCI: جلسة اليونيسكو تنعقد وأملنا إعطاء الحماية المعزّزة للمواقع الأثرية

أوضح سفير لبنان لدى اليونيسكو مصطفى أديب أنّ جلسة اليونيسكو تنعقد، اليوم، بعد الظهر وهي مؤلفة من 12 دولة تترأسها فنلندا.



وأشار، للـLBCI، إلى أنّ وزارة الثقافة أعدّت 34 ملفًا لعرضها على اللجنة.



وأمل إعطاء الحماية المعزّزة للمواقع الأثرية، "فهذه الحصانة تفرض عدم استهدافها أو استخدامها في القتال وفي حال المخالفة يدفع الطرف المخالف غرامة".



وقال أديب: "من الممكن أن نذهب إلى تصويت أو إلى سيناريو آخر ولبنان قام بما يجب."