لقاء سيدة الجبل لـ"حزب الله": سلّم سلاحك للجيش اللبناني وفقا لنصّ لبناني اسمه الدستور

توجّه "لقاء سيدة الجبل" إلى نواب الأمة وحثّهم على المطالبة بفتح جلسة استثنائية في مجلس النواب لمناقشة الاقتراح الأميركي وخصوصا الحرب الدائرة في لبنان منذ أكثر من سنة، مشددا على أن اللبنانيين لهم الحق بالاطلاع على بنود اتفاق يساهم في تحديد مستقبلهم.



واعتبر في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي، أن احتكار مناقشة الاقتراح بين الولايات المتحدة والرئيس نبيه بري واطلاع الرئيس نجيب ميقاتي عليه، ومناقشته فيما بعد مع النائبين علي حسن خليل ومحمد رعد هو أمرٌ مرفوض، لأن اختزال لبنان بفريق واحد يلغي معنى الشراكة الوطنية.



وتوجّه "لقاء سيدة الجبل" إلى "حزب الله" قائلا: "سلّم سلاحك للجيش اللبناني وفقا لنصّ لبناني اسمه الدستور، فهذا أفضل من الاستسلام أمام الجيش الاسرائيلي وفقا لموازين قوى ليست لمصلحتك، وكذلك صونا لحياة اللبنانيين الأبرياء وممتلكاتهم".



وقال: "لقد قلنا وكررنا مرارا أن الحل الوحيد هو العودة الى لبنان بشروط لبنان، بينما تمرّد حزب الله بسياسة أدّت الى احتلال ايران للقرار الوطني".