الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
15
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
15
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كركي إستقبل وفدًا من الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف وأعطى سلفات إستثنائية لمكاتب الصندوق
أخبار لبنان
2024-11-18 | 06:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
كركي إستقبل وفدًا من الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف وأعطى سلفات إستثنائية لمكاتب الصندوق
استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه صباح اليوم وفدًا من الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف ضم كلًا من رئيس الصندوق ابراهيم باسيل والمديرإيلي شمعون والمستشار القانوني المحامي شادي أبو عيسى وعضو سابق في لجنة المراقبة داني حوماني، حيث تباحث المجتمعون في الأوضاع الصحيّة والإجتماعية العامة في البلاد وبخاصة بالنسبة لموظفّي المصارف المنتسبين إلى الصندوق.
وفي هذا السياق، وفق بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق، عرض المدير العام للصندوق "أبرز التدابير والإجراءات التي اتخذتها إدارة الضمان من أجل إعادة تقديمات الصندوق الصحية والإجتماعية إلى ما كانت عليه قبل الأزمات التي عصفت في البلاد منذ العام 2019 لناحية رفع التعرفات الطبية 40 ضعفًا والإسشتفائية وبخاصة الأعمال الجراحية المقطوعة إلى 90 في المئة التغطية الدوائية إلى 80 في المئة للأدوية المزمنة و95 في المئة للأدوية السرطانية والمستعصية، بالإضافة إلى رفع تعرفة غسيل الكلى 60 ضعفًا لضمان استمرار تغطية هذا العمل الطبي 100% على حساب الصندوق."
كذلك، أبدى المدير العام "تجاوبه الكامل مع أعضاء الوفد لناحية تأمين التغطية الصحية اللازمة للمنتسبين إليهـا لا سيما من خلال الدعم المطلق للقطاع الصحي عبر السلفات والمدفوعات الشهرية التي التزم بسدادها كي تتمكن المؤسسات الصحية والإستشفائية من تقديم أفضل الخدمات للمضمونين".
وفي سياق متصل، أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي مجموعة من 4 قرارات بتاريخ 18/11/2024 حملت الأرقام التالية 643-644-645-646 قضى بموجبه إمداد 3 مكاتب في الصندوق (زغرتا، بشري، شكا) بسلف مالية استثنائية تقدر قيمتها بحوالي ملياري ل.ل. لدفع معاملات الضمان الصحي المنجزة ومعاملات المضمونين الإختياريين، تحاكي الطلب المتزايد عليها بسبب النزوح القسري للكثير من المضمونين جراء العدوان إسرائيلي الغاشم على لبنان وذلك لتمكينها من تأدية عملها بالشكل المطلوب وتلبية حاجات المضمونين، لاسيما النازحين منهم بشكل فوري، وتسدد هذه السلفات في مهلة أقصاها 2024/12/30.
وقد أثنى الوفد على "الدور الذي يلعبه كركي في حماية حقوق المضمونين، كذلك على تعاونه لإيجاد أفضل السبل والمقترحات من أجل تقديم خدمة صحية وإجتماعية لائقة لموظفي المصارف المنتسبين للصندوق".
وفي الختام، وعد كركي الحاضرين "بإجراءات نوعية تعمل عليها إدارة الصندوق مع منظمة العمل الدولية من شأنها التطوير وتغيير أساليب العمل لمواكبة المتطلبات الملحة والمستدامة، بالإضافة إلى زيادة التغطية الصحية للمضمونين المتقاعدين النازحين".
أخبار لبنان
إستقبل
وفدًا
الصندوق
التعاضدي
لموظفي
المصارف
وأعطى
سلفات
إستثنائية
لمكاتب
الصندوق
التالي
وزير الصحة يعلن اطلاق برنامج يقدم خدمات الرعاية الصحية في طوارئ المستشفيات
الاتحاد الأوروبيّ ينظم رحلة جوية إنسانية جديدة للبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2024-10-01
كركي: إعطاء مكاتب الصندوق سلفات مالية استثنائية لتلبية حاجات المضمونين والنازحين
اقتصاد
2024-10-01
كركي: إعطاء مكاتب الصندوق سلفات مالية استثنائية لتلبية حاجات المضمونين والنازحين
0
أخبار لبنان
2024-10-03
كركي: إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلف ماليّة على حساب معاملات الاستشفاء عن الأعمال الجراحية المقطوعة
أخبار لبنان
2024-10-03
كركي: إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلف ماليّة على حساب معاملات الاستشفاء عن الأعمال الجراحية المقطوعة
0
أخبار لبنان
2024-10-02
كركي: معالجة الإشتراكات والتعويضات العائلية للمؤسسات والسائقين العموميين والفئات الخاصة في سائر مكاتب الصندوق
أخبار لبنان
2024-10-02
كركي: معالجة الإشتراكات والتعويضات العائلية للمؤسسات والسائقين العموميين والفئات الخاصة في سائر مكاتب الصندوق
0
اقتصاد
2024-09-26
كركي يعمّم على مستخدمي الصندوق آليّات عمل استثنائيّة تماشياً مع الأوضاع الأمنيّة الراهنة
اقتصاد
2024-09-26
كركي يعمّم على مستخدمي الصندوق آليّات عمل استثنائيّة تماشياً مع الأوضاع الأمنيّة الراهنة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:26
تشييع محمد عفيف
أخبار لبنان
08:26
تشييع محمد عفيف
0
أخبار لبنان
08:24
هكذا يبدو المشهد من مار الياس...
أخبار لبنان
08:24
هكذا يبدو المشهد من مار الياس...
0
أخبار لبنان
08:22
لبنان ينتظر وصول هوكشتاين... إليكم آخر التطورات من عين التينة
أخبار لبنان
08:22
لبنان ينتظر وصول هوكشتاين... إليكم آخر التطورات من عين التينة
0
اقتصاد
08:19
شرف الدين: تقدمت بورقة مطالب عاجلة قيد التنفيذ تساعد المودعين النازحين
اقتصاد
08:19
شرف الدين: تقدمت بورقة مطالب عاجلة قيد التنفيذ تساعد المودعين النازحين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-11-17
منخفض جوي ممطر وثلوج واشتداد الرياح
حال الطقس
2024-11-17
منخفض جوي ممطر وثلوج واشتداد الرياح
0
اقتصاد
2024-10-04
ارتفاع في أسعار المحروقات..
اقتصاد
2024-10-04
ارتفاع في أسعار المحروقات..
0
آخر الأخبار
2024-10-19
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في نهاريا وعكا وحيفا والكرمل
آخر الأخبار
2024-10-19
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في نهاريا وعكا وحيفا والكرمل
0
خبر عاجل
2024-11-14
الجيش: تعرض طوافة تابعة للقوات الجوية في القليعات إلى حادث اصطدام أثناء تنفيذ طيران تدريبي
خبر عاجل
2024-11-14
الجيش: تعرض طوافة تابعة للقوات الجوية في القليعات إلى حادث اصطدام أثناء تنفيذ طيران تدريبي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:26
تشييع محمد عفيف
أخبار لبنان
08:26
تشييع محمد عفيف
0
أخبار لبنان
08:24
هكذا يبدو المشهد من مار الياس...
أخبار لبنان
08:24
هكذا يبدو المشهد من مار الياس...
0
أخبار لبنان
08:22
لبنان ينتظر وصول هوكشتاين... إليكم آخر التطورات من عين التينة
أخبار لبنان
08:22
لبنان ينتظر وصول هوكشتاين... إليكم آخر التطورات من عين التينة
0
أخبار لبنان
07:25
مرتضى للـLBCI: لبنان المؤسس للامم المتحدة فاليونيسكو معنية بحماية موروثه التراثيّ
أخبار لبنان
07:25
مرتضى للـLBCI: لبنان المؤسس للامم المتحدة فاليونيسكو معنية بحماية موروثه التراثيّ
0
أخبار لبنان
07:21
وزير الصحة يعلن اطلاق برنامج يقدم خدمات الرعاية الصحية في طوارئ المستشفيات
أخبار لبنان
07:21
وزير الصحة يعلن اطلاق برنامج يقدم خدمات الرعاية الصحية في طوارئ المستشفيات
0
أخبار لبنان
06:39
الزميلة جومانا بعلبكي تروي قصة بيتها الذي دمّره الجيش الإسرائيليّ في العديسة
أخبار لبنان
06:39
الزميلة جومانا بعلبكي تروي قصة بيتها الذي دمّره الجيش الإسرائيليّ في العديسة
0
أمن وقضاء
06:17
آخر التفاصيل عن الإستهدافات في صور
أمن وقضاء
06:17
آخر التفاصيل عن الإستهدافات في صور
0
أخبار دولية
06:12
الأنظار تتجه إلى إسرائيل لمعرفة موقفها من ورقة التفاهم... هذه الإحتمالات المطروحة
أخبار دولية
06:12
الأنظار تتجه إلى إسرائيل لمعرفة موقفها من ورقة التفاهم... هذه الإحتمالات المطروحة
0
أخبار لبنان
05:33
رد "حزب الله" ايجابيّ وهوكشتين غدًا في لبنان
أخبار لبنان
05:33
رد "حزب الله" ايجابيّ وهوكشتين غدًا في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:13
وزير التربية: اقفال المؤسسات التربوية الاثنين والثلاثاء في هذه المناطق واعتماد التعليم من بعد
خبر عاجل
14:13
وزير التربية: اقفال المؤسسات التربوية الاثنين والثلاثاء في هذه المناطق واعتماد التعليم من بعد
2
خبر عاجل
15:52
معلومات للـLBCI: لبنان ابلغ الى واشنطن موافقته على اقتراح وقف النار وآموس هوكشتاين يصل الى بيروت الثلثاء لاعادة قراءة بعض مصطلحات الاقتراح بما لا يتعارض مع الدستور اللبناني
خبر عاجل
15:52
معلومات للـLBCI: لبنان ابلغ الى واشنطن موافقته على اقتراح وقف النار وآموس هوكشتاين يصل الى بيروت الثلثاء لاعادة قراءة بعض مصطلحات الاقتراح بما لا يتعارض مع الدستور اللبناني
3
خبر عاجل
06:38
الجيش الإسرائيلي: توثيق من داخل بنية تحتية تحت أرضية في جنوب لبنان
خبر عاجل
06:38
الجيش الإسرائيلي: توثيق من داخل بنية تحتية تحت أرضية في جنوب لبنان
4
أخبار لبنان
12:46
غارة تستهدف منطقة مار الياس شارع ميلانو بالقرب من أفران الشامي (فيديو)
أخبار لبنان
12:46
غارة تستهدف منطقة مار الياس شارع ميلانو بالقرب من أفران الشامي (فيديو)
5
خبر عاجل
13:31
الاعلام الاسرائيلي: المستهدف في مار الياس قائد في حزب الله
خبر عاجل
13:31
الاعلام الاسرائيلي: المستهدف في مار الياس قائد في حزب الله
6
خبر عاجل
14:07
اذاعة الجيش الاسرائيلي: هدف الهجوم في بيروت هو رئيس قسم العمليات في جبهة الجنوب في حزب الله
خبر عاجل
14:07
اذاعة الجيش الاسرائيلي: هدف الهجوم في بيروت هو رئيس قسم العمليات في جبهة الجنوب في حزب الله
7
خبر عاجل
15:25
اجواء الرّد اللبناني على اقتراح وقف النار ايجابية ولبنان قي انتظار وصول اموس هوكشتاين الثلثاء المقبل لقراءة اخيرة للاتفاق
خبر عاجل
15:25
اجواء الرّد اللبناني على اقتراح وقف النار ايجابية ولبنان قي انتظار وصول اموس هوكشتاين الثلثاء المقبل لقراءة اخيرة للاتفاق
8
خبر عاجل
13:01
أدرعي: استهدفنا مستودعات أسلحة ومقرات قيادة وبنى عسكرية لحزب الله في الضاحية
خبر عاجل
13:01
أدرعي: استهدفنا مستودعات أسلحة ومقرات قيادة وبنى عسكرية لحزب الله في الضاحية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More