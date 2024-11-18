وزير الصحة يعلن اطلاق برنامج يقدم خدمات الرعاية الصحية في طوارئ المستشفيات

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض إطلاق برنامج جديد يقدم خدمات الرعاية الصحية في طوارئ المستشفيات للمواطنين الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة وللنازحين عن بلداتهم وقراهم.



وقال: "كانت وزارة الصحة ولا تزال تغطي الخدمات الطارئة إذا احتاج المريض دخول المستشفى ولكن هناك مرضى يأتون الى الطوارئ للقيام بفحوص أو تشخيص أو علاج وبعدها يعودون الى المنزل".



وشدّد على أنّ الوزارة "مصرة على القيام بواجباتها تجاه أهلها من مقيمين أو نازحين".



وقال: "نعمل كذلك على ترشيد الموارد لدينا كي نوسع مروحة الخدمات."