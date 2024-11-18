مرتضى للـLBCI: لبنان المؤسس للامم المتحدة فاليونيسكو معنية بحماية موروثه التراثيّ

أكّد وزير الثقافة محمد مرتضى أنّ لبنان المؤسس للامم المتحدة فاليونيسكو معنية بحماية موروثه الثقافيّ والتراثيّ.



وقال للـLBCI: "الجهة المخالفة للحماية المعززة إذا نُصت يُجازى أفرادها أمام المحكمة الجنائة الدولية."



وأضافت: "إسرائيل زعمت في شكوى لليونيسكو أنّ المقاومة الاسلامية هي من تتعدّى على التراث اللبنانيّ."