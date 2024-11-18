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بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... وهذا ما جاء فيه

أخبار لبنان
2024-11-18 | 07:39
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بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... وهذا ما جاء فيه
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بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... وهذا ما جاء فيه

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن أمانة السجل العقاري في بعبدا ستقوم نهاري الأربعاء والخميس الواقعين في 20 و21 تشرين الثاني ٢٠٢٤ بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة أيام الأسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية. وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). كما ستستقبل نهار الخميس الواقع في 21 تشرين الثاني ٢٠٢٤ معاملات جديدة لجميع العمليات. 
 
وأفادت في بيان، بأن أمانة السجل العقاري في الشوف ستقوم نهاري الاربعاء والخميس الواقعين في 20 و21 تشرين الثاني ٢٠٢٤ بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية. وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). كما ستستقبل نهار الخميس الواقع في 21 تشرين الثاني ٢٠٢٤ معاملات جديدة لجميع العمليات.
 
كما أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن أمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم نهارالثلاثاء الواقع في 19 تشرين الثاني ٢٠٢٤ بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين وذلك في المكتب العقاري في سرايا عاليه، وستقوم نهار الخميس في 21 تشرين الثاني ٢٠٢٤ بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية. كما ستقوم نهار الخميس في 21 تشرين الثاني ٢٠٢٤ بإستقبال عقود فك التامين في المكتب العقاري الكائن في سرايا عاليه.
 
وذكرت أن أمانة السجل العقاري في المتن ستقوم نهار الخميس الواقع في 21 تشرين الثاني ٢٠٢٤ بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة إلى اصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة أيام الأسبوع) وإظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية. وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
 
وأفادت بأن أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع 19  تشرين الثاني ٢٠٢٤ معاملات جديدة لجميع العمليات وستقوم نهار الأربعاء الواقع في 20 تشرين الثاني ٢٠٢٤ بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية. وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
 
وطلبت المديرية من المواطنين متابعة ما سينشر من اعلانات لمتابعة أي تعديل قد يطرأ نتيجة الظروف الراهنة.
 
وحددت المديرية العامة للشؤون العقارية آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.
  
كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:

- محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
- محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)
- ملاحظة: مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل.
 
وطلبت المديرية من المواطنين متابعة ما سينشر من اعلانات لمتابعة أي تعديل قد يطرأ نتيجة الظروف الراهنة.

أخبار لبنان

المديرية العامة للشؤون العقارية

أمانة السجل العقاري

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