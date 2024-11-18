الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"الخارجية" أوعزت إلى بعثة لبنان بالأمم المتحدة تقديم شكوى أمام مجلس الأمن ردا على الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للجيش

أخبار لبنان
2024-11-18 | 11:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;الخارجية&quot; أوعزت إلى بعثة لبنان بالأمم المتحدة تقديم شكوى أمام مجلس الأمن ردا على الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للجيش
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"الخارجية" أوعزت إلى بعثة لبنان بالأمم المتحدة تقديم شكوى أمام مجلس الأمن ردا على الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للجيش

أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، ردا على "الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للجيش اللبناني، والتي كان آخرها الاعتداء الذي طال، بتاريخ 17 تشرين الثاني 2024، مركزا للجيش في بلدة الماري في قضاء حاصبيا - جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم في حال حرجة، ليرتفع بذلك عدد القتلى في صفوف الجيش الى 36 عنصرا منذ 8 تشرين الأول 2023".

ودعا لبنان في شكواه الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى "إدانة الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجيش، واعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، حيث يشكل الجيش اللبناني الركيزة الأساسية في تطبيق هذا القرار وضمان الأمن والاستقرار المستدام في جنوب لبنان، من خلال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحدودها المعترف بها دوليا، بالتعاون الوثيق مع قوات اليونيفيل". وشدد لبنان على أن استهداف الجيش يقوض الجهود الدولية المبذولة لتنفيذ القرار 1701، مؤكدا أن "ضمان سلامة الجيش ودعمه للقيام بمهامه كاملة هو ضرورة ملحة لتعزيز الأمن على الحدود اللبنانية".

أخبار لبنان

وزارة الخارجية

شكوى

مجلس الأمن

الاستهدافات الإسرائيلية

الجيش

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية 18-11-2024
أدرعي: الجيش الاسرائيلي قضى على مسؤول وحدة الدعاية في حزب الله محمد عفيف
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-10-28

وزارة الخارجية والمغتربين قدّمت شكوى إلى مجلس الأمن في شأن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-14

إذاعة الجيش عن رئيس مجلس الأمن القومي السابق غيورا آيلاند: معارك غزة ولبنان لا تقود إلا لمقتل مزيد من جنودنا

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-06

الخارجية قدمت شكوى جديدة الى مجلس الأمن بشأن اعتداءات اسرائيل على لبنان بين 25 تشرين الأول و 1 تشرين الثاني

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-02

ميقاتي يتابع قضية الاختطاف مع قائد الجيش و"اليونيفل"..ويطلب تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:17

فرانس برس: نتانياهو يقول "سنكون مجبرين على ضمان أمننا في شمال إسرائيل حتى بعد وقف إطلاق النار"

LBCI
أخبار لبنان
13:01

تقرير لجنة الطوارئ الـ48: 300 غارة خلال 48 ساعة و70% من القطاع الزراعي تأثر بشكل مباشر وغير مباشر جراء العدوان

LBCI
أخبار لبنان
12:49

شرط ابتعاد حزب الله ينفذه الجيش الاسرائيلي بالنار...قنابل تحدث دمارًا هائلاً

LBCI
أخبار لبنان
12:23

الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان حتى يوم الأحد: 3516 شهيدا و14929 جريحا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:39

بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... وهذا ما جاء فيه

LBCI
خبر عاجل
11:20

غارة على بيروت استهدفت منطقة زقاق البلاط قرب مجمّع السيدة الزهراء (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-05

غارة من مسيرة معادية استهدفت سيارة في زوطر الشرقية واسفرت عن سقوط شهداء

LBCI
خبر عاجل
2024-10-15

أدرعي: القضاء على مسؤول منطقة شمال الليطاني في الوحدة الجوية لحزب الله

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:26

تشييع محمد عفيف

LBCI
أخبار لبنان
08:24

هكذا يبدو المشهد من مار الياس...

LBCI
أخبار لبنان
08:22

لبنان ينتظر وصول هوكشتاين... إليكم آخر التطورات من عين التينة

LBCI
أخبار لبنان
07:25

مرتضى للـLBCI: لبنان المؤسس للامم المتحدة فاليونيسكو معنية بحماية موروثه التراثيّ

LBCI
أخبار لبنان
07:21

وزير الصحة يعلن اطلاق برنامج يقدم خدمات الرعاية الصحية في طوارئ المستشفيات

LBCI
أخبار لبنان
06:39

الزميلة جومانا بعلبكي تروي قصة بيتها الذي دمّره الجيش الإسرائيليّ في العديسة

LBCI
أمن وقضاء
06:17

آخر التفاصيل عن الإستهدافات في صور

LBCI
أخبار دولية
06:12

الأنظار تتجه إلى إسرائيل لمعرفة موقفها من ورقة التفاهم... هذه الإحتمالات المطروحة

LBCI
أخبار لبنان
05:33

رد "حزب الله" ايجابيّ وهوكشتين غدًا في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:13

وزير التربية: اقفال المؤسسات التربوية الاثنين والثلاثاء في هذه المناطق واعتماد التعليم من بعد

LBCI
خبر عاجل
06:38

الجيش الإسرائيلي: توثيق من داخل بنية تحتية تحت أرضية في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
15:52

معلومات للـLBCI: لبنان ابلغ الى واشنطن موافقته على اقتراح وقف النار وآموس هوكشتاين يصل الى بيروت الثلثاء لاعادة قراءة بعض مصطلحات الاقتراح بما لا يتعارض مع الدستور اللبناني

LBCI
خبر عاجل
09:32

حزب الله ينعى 4 قضوا شهداء إلى جانب الشهيد محمد عفيف

LBCI
خبر عاجل
13:31

الاعلام الاسرائيلي: المستهدف في مار الياس قائد في حزب الله

LBCI
خبر عاجل
14:07

اذاعة الجيش الاسرائيلي: هدف الهجوم في بيروت هو رئيس قسم العمليات في جبهة الجنوب في حزب الله

LBCI
خبر عاجل
11:20

غارة على بيروت استهدفت منطقة زقاق البلاط قرب مجمّع السيدة الزهراء (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
15:25

اجواء الرّد اللبناني على اقتراح وقف النار ايجابية ولبنان قي انتظار وصول اموس هوكشتاين الثلثاء المقبل لقراءة اخيرة للاتفاق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More