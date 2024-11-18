ميقاتي: القرار الصادر لمصلحة لبنان عن لجنة الأونيسكو رادع قوي ضد العدو

علق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على "القرار الصادر لمصلحة لبنان عن اللجنة التابعة لمنظمة الأونيسكو والمعنية بالحفاظ على الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة"، وقال: "إن هذا القرار الذي نص على تأمين الحماية المعززة للمواقع الأثرية اللبنانية المهددة بفعل العدوان الإسرائيلي، والتي تقدم لبنان بمراجعة بشأنها، يشكل انتصارا للحق وصفعة مدوية للعدو الاسرائيلي المستمر في عدوانه التدميري على لبنان".



وأشار إلى أن "هذا القرار يشكل رادعا قويا ضد العدو الاسرائيلي لكونه يعتبر الاعتداء على المواقع الاثرية بمثابة جريمة حرب توجب ملاحقة المعتدي أمام المحاكم الدولية".

وتقدم رئيس الحكومة بالشكر من "وزارة الخارجية على الجهد الذي بذلته".



كما شكر "وزارة الثقافة وبعثة لبنان لدى الاونيسكو على الجهد الذي بذلاه في سبيل اصدار القرارات ذات الصلة بالمراجعة اللبنانية لحماية المواقغ الاثرية اللبنانية".

وأشار إلى أن "المطلوب من كل الدول واصحاب القرار انهاء العدوان الاسرائيلي الدموي والتدميري على لبنان وتطبيق القرارات الدولية، وفي مقدمها القرار 1701".