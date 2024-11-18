الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شرط ابتعاد حزب الله ينفذه الجيش الاسرائيلي بالنار...قنابل تحدث دمارًا هائلاً

أخبار لبنان
2024-11-18 | 12:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شرط ابتعاد حزب الله ينفذه الجيش الاسرائيلي بالنار...قنابل تحدث دمارًا هائلاً
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
شرط ابتعاد حزب الله ينفذه الجيش الاسرائيلي بالنار...قنابل تحدث دمارًا هائلاً

العمليات الميدانية مستمرة على الأرض ، البارز فيها اليوم أن إسرائيل تستخدم قنابل تحدث دمارًا هائلاً ، كما تقول الزميلة أمال شحاده ، كما ان إسرائيل أدخلت وحدة مدفعية إلى الأراضي اللبناني ، ما يعني التقدم في التوغل ، ما يعني أن شرط ابتعاد حزب الله ينفذه الجيش الاسرائيلي بالنار . وقد تعمَّد نشر صور وفيديوهات للتأكيد على ما يعلنه.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

ابتعاد

ينفذه

الجيش

الاسرائيلي

بالنار...قنابل

دمارًا

هائلاً

LBCI التالي
نقطة الخلاف الوحيدة حول الورقة الأميركية هي لجنة المراقبة أو المتابعة لتنفيذ القرار 1701 (الأنباء الكويتية)
مصدر ديبلوماسي لـ"الأنباء الكويتية": زيارة هوكشتاين المرتقبة بين فرص التهدئة وإجهاض الحلول
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:54

شرط ابتعاد حزب الله ينفذه الجيش الاسرائيلي بالنار... قنابل تحدث دمارًا هائلاً

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-28

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يرفض التعليق على ما إذا كانت القنابل الثقيلة أميركية الصنع من طراز مارك 84 قد استخدمت في الضربة ضد نصر الله

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-19

المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي ادرعي: الجيش الاسرائيلي يهاجم أهدافًا لحزب الله في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
16:41

أدرعي: الجيش الاسرائيلي قضى على مسؤول وحدة الدعاية في حزب الله محمد عفيف

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:54

شرط ابتعاد حزب الله ينفذه الجيش الاسرائيلي بالنار... قنابل تحدث دمارًا هائلاً

LBCI
صحف اليوم
14:30

بري لـ"الشرق الأوسط": زيارة هوكستين في موعدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

تشاور بري-ميقاتي لاعادة صياغة بعض كلمات الاتفاق...خشية تبرز عند الجانب اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

إسرائيل تريد استكمال المحادثات تحت النار...ونقطة مهمة بشأن مستند الضمانات الأميركية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:52

ابو فاعور لـ عشرين 30: الحكومة داعمة للجيش وهناك احتقانات بدأت في بعض المناطق على خلفيات اجتماعية او سياسة او نتيجة عملية النزوح وفعلًا هناك انقسام في البلد واليوم مهام الجيش كبرى بحماية الاستقرار الداخلي

LBCI
آخر الأخبار
10:23

يائير لابيد: قانون التهرب من الخدمة العسكرية جاء في وقت حرج جدًا حيث يقتل جنودنا في ساحات المعارك

LBCI
آخر الأخبار
10:27

نتنياهو: جهود إعادة المختطفين لم تتوقف ولو للحظة واحدة وحماس وليس إسرائيل هي العائق أمام إتمام صفقة تبادل لإعادة مختطفينا

LBCI
آخر الأخبار
12:24

اكسيوس: هوكشتاين سيتوجه إلى بيروت قريبًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:46

اليكم آخر التطورات من تل ابيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

تشاور بري-ميقاتي لاعادة صياغة بعض كلمات الاتفاق...خشية تبرز عند الجانب اللبناني

LBCI
أخبار دولية
14:19

نتنياهو: عُرضت علي 3 خيارات للتعامل مع حزب الله لكنني اخترت خيارا رابعا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

محادثات التسوية... هكذا يمكن تلخيص الموقف الإسرائيلي خصوصا بعد كلام نتنياهو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

إسرائيل تريد استكمال المحادثات تحت النار...ونقطة مهمة بشأن مستند الضمانات الأميركية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:37

مقدمة النشرة المسائية 18-11-2024

LBCI
رياضة
13:21

وائل عرقجي يؤكد جهوزية منتخب لبنان لكرة السلة لتصفيات كأس آسيا واختياره من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

مؤشرات ميدانيّة حول مزيد من التوغلات الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

شركة الـMEA... وحدها قادرة على رفع أرزة لبنان من بين الدخان والدمار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:38

الجيش الإسرائيلي: توثيق من داخل بنية تحتية تحت أرضية في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
15:52

معلومات للـLBCI: لبنان ابلغ الى واشنطن موافقته على اقتراح وقف النار وآموس هوكشتاين يصل الى بيروت الثلثاء لاعادة قراءة بعض مصطلحات الاقتراح بما لا يتعارض مع الدستور اللبناني

LBCI
خبر عاجل
09:32

حزب الله ينعى 4 قضوا شهداء إلى جانب الشهيد محمد عفيف

LBCI
خبر عاجل
11:20

غارة على بيروت استهدفت منطقة زقاق البلاط قرب مجمّع السيدة الزهراء (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
15:25

اجواء الرّد اللبناني على اقتراح وقف النار ايجابية ولبنان قي انتظار وصول اموس هوكشتاين الثلثاء المقبل لقراءة اخيرة للاتفاق

LBCI
صحف اليوم
00:28

مصادر أمنية لـ"الأنباء الكويتية": ما جرى في سبلين خطير جدًا وسيصار إلى توقيف مطلق النار

LBCI
خبر عاجل
13:46

قناة "كان" الاسرائيلية نقلا عن مصادر: إسرائيل وافقت على إجراء مفاوضات حول النقاط المتنازع عليها على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل بموجب الاتفاق المطروح

LBCI
أخبار لبنان
16:15

حزب الله ينعى مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب محمد عفيف النابلسي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More