الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان حتى يوم الأحد: 3516 شهيدا و14929 جريحا

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفيه أن الغارات الإسرائيلية ليوم أمس الأحد 17 أسفرت عن 35 شهيدا و143 جريحا.



وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3516 شهيدا و14929 جريحا.