تقرير لجنة الطوارئ الـ48: 300 غارة خلال 48 ساعة و70% من القطاع الزراعي تأثر بشكل مباشر وغير مباشر جراء العدوان

وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين التقرير الـ48 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن.



وجاء في التقرير:



- خلال الساعات الـ48 الماضية تم تسجيل 300 غارة جوية وقصف على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في النبطية (131 غارة) والجنوب (135 غارة) ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 13522 إعتداء.



- صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال الساعات الـ24 الماضية حيث تم تسجيل 35 شهيداً و143 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 3516 شهيداً و14929 جريحاً.



- لتاريخه، تم فتح 1173 مركزاً معتمداً لاستقبال النازحين وقد بلغ عدد مراكز الايواء المعتمدة التي وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى 981 مركزاً.



- وصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى 187992 نازحاً (44322 عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن عدد النازحين هو أعلى بكثير.



- من تاريخ 23 أيلول لغاية 18 تشرين الثاني 2024، سجّل الأمن العام عبور 385555 سورياً و225328 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.



- تعمل اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الأزمة مع الوزارات المعنية كافة على تأمين مراكز إيواء إضافية في مختلف المحافظات لاستقبال النازحين.



- تقوم الأجهزة الأمنية كافة بحفظ الأمن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة وضبط الحدود.



- حطت قبل ظهر اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة عسكرية كويتية في اطار الجسر الجوي الذي اقامته دولة الكويت لإغاثة الشعب اللبناني محملة بأربعين طناً من المساعدات الإنسانية والاغاثية مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي.



- بحسب وزارة الزراعة، فإن 70% من القطاع الزراعي في لبنان تأثر بشكل مباشر وغير مباشر جراء العدوان الإسرائيلي وآلاف الهكتارات تضررت بشكل كامل أو شبه كامل. كما أشارت إلى تدمير 65 ألف شجرة زيتون بسبب القصف بالفوسفور الأبيض.