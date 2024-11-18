شرط ابتعاد حزب الله ينفذه الجيش الاسرائيلي بالنار... قنابل تحدث دمارًا هائلاً

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العمليات الميدانية مستمرة على الأرض ، البارز فيها اليوم أن إسرائيل تستخدم قنابل تحدث دمارًا هائلاً ، كما تقول الزميلة أمال شحاده ، كما ان إسرائيل أدخلت وحدة مدفعية إلى الأراضي اللبناني ، ما يعني التقدم في التوغل ، ما يعني أن شرط ابتعاد حزب الله ينفذه الجيش الاسرائيلي بالنار . وقد تعمَّد نشر صور وفيديوهات للتأكيد على ما يعلنه.للاطلاع على التقرير الكامل