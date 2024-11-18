مصادر إسرائيلية: الجيش اللبناني مُطالب بتفكيك البنى التحتية لحزب الله جنوب الليطاني وفرض منع تسليحه

بيرم من عين التينة: بري سيبلغ هوكشتاين الموقف اللبنانيّ الإيجابيّ غدًا

بيرم من عين التينة: بري سيبلغ هوكشتاين الموقف اللبنانيّ الإيجابيّ غدًا

أبي رميا من السرايا: إتفاق لوقف النار على قاب قوسين في حال لم تراوغ إسرائيل