علي حسن خليل: لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار مع "بعض التعليقات"

كشف النائب علي حسن خليل ان "لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار مع "بعض التعليقات" على المضمون".



واشار بحسب "رويترز" الى ان "لبنان قدم رده المكتوب على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار إلى السفيرة الأميركية اليوم الاثنين وهذا المقترح الأكثر جديّة حتى الآن".



وأعلن ان "المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين يتوجه إلى بيروت لمواصلة المحادثات".