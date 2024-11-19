استهداف مبنى سكنيًا من أربع طبقات في منطقة الشياح - شارع المصبغة (فيديو)

استهدفت فجرًا، طائرة مسيّرة إسرائيلية مبنى سكنيًا من أربع طبقات في منطقة الشياح ــ شارع المصبغة.



وعملت فرق الإسعاف والدفاع المدنيّ على الإنقاذ، بعد احتجاز عدد من الأشخاص تحت الركام.