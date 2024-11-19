افرام من بكركي: العمل سارٍ على تخفيف آلام هؤلاء النازحين

أكّد النائب نعمة افرام أنّ إغاثة النازحين مسؤولية الجميع.وشدّد، من بكركي، على أنّ اللبنانيين أثبتوا التضامن.وقال: "العمل سارٍ على تخفيف آلام هؤلاء النازحين."وأضاف: "مع زيادة الآلام تزيد الخلافات ما يوصلنا إلى مكان خطر لا نريده."وشدّد على ضرورة العودة إلى الدولة لإعادة الإعمار، لكي تصبح الموازنة اللبنانية قادرة على ذلك.وقال: "المطلوب مصلحة لبنان كلّه ونتمنى الوصول إلى وقف إطلاق نار بأسرع وقت ممكن."وأضاف: "يجب أن نتعلّم ممّا حصل كي لا يُعاد."ودعا إلى إعلان البنود في ورقة الإتفاق في مجلس النواب "ومن المهم أن يكون وقف إطلاق النار طويل الأمد وإنهاء الحروب".