يزبك للـLBCI: المطلوب مواقف عملية وليس موقف خطابية

أعرب النائب غيّاث يزبك عن تشاؤمه من الوصول في هذه اللحظات إلى حلّ في شأن الحرب.



وقال للـLBCI: "أخذوا لبنان إلى معركة من دون استشارة الأطراف جميعهم وها هو لبنان بأجمعه يتحمّل النتائج".



وشدّد على أنّ المطلوب من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هو مواقف عملية "وليس موقف خطابية، فيمكن صرفها في سوق المفاوضات الدولية باسم لبنان وليس بالتكافل والتضامن".



وأعرب عن اعتقاده بالاتجاه نحو التمديد لقائد الجيش.