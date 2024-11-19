اليونيفيل: الأرجنتين سحبت 3 عسكريين من بعثة حفظ السلام في لبنان

أعلن المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أندريا تيننتي أن الأرجنتين أبلغت بعثة حفظ السلام في لبنان بسحب ثلاثة عسكريين.



وقال تيننتي ردا على سؤال حول تقرير نشرته صحيفة بهذا الشأن: "صحيح، لقد طلبت الأرجنتين من العسكريين التابعين لها العودة".



ورفض المتحدث التعليق بشأن سبب سحب العسكريين، وأحال السؤال إلى حكومة الأرجنتين.