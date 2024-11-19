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ثلاثة إقتراحات قوانين بصفة معجل مكرر لتكتل "الإعتدال الوطني"
أخبار لبنان
2024-11-19 | 05:45
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ثلاثة إقتراحات قوانين بصفة معجل مكرر لتكتل "الإعتدال الوطني"
قدم تكتل "الاعتدال الوطني" ثلاثة اقتراحات قوانين بصفة المعجل المكرر إلى مجلس النواب خلال مؤتمر صحافي عقده ظهرًا في مبنى البرلمان تحدث خلاله النائب عبد العزيز الصمد باسم التكتل في حضور اعضائه وقال: "قدم تكتل الاعتدال الوطني ثلاثة اقتراحات قوانين بصفة المعجل المكرر ونعتبرها ضرورية وملحة في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان. الاول هو اقتراح التمديد لقادة الأجهزة الامنية العسكرية العسكريين منهم اي قائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الاداخلي والمدير العام لقوى الامن الداخلي والمدير العام للامن العام، اما الاقتراح الثاني فيتعلق بخفض السنة السجنية إلى ستة اشهر لتخفيف الاكتظاظ في السجون والاقتراح الثالث يتعلق بتسهيل اعمال البناء وتنظيمها وتقديم التسهيلات لعقارات الشيوع لتسهيل اعادة بناء الأبنية المتضررة جراء العدوان الاسرائيلي بما لا يخالف القوانين، آملين من الهيئة العامة دراسة هذه القوانين واقرارها في اول جلسة تشريعية".
أخبار لبنان
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