أبو فاعور: جهود مخلصة ومضنية لبري وميقاتي لوقف العدوان... وملء الثقة بجهودهما

شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور في بيان على أن "الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي يبذلان جهودًا مخلصة ومضنية لوقف العدوان الإسرائيلي. ولنا ملء الثقة بجهودهما ونأمل أن يتمكنا من وضع حد لهذا الاجرام المتمادي".