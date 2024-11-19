هوكشتاين: أمامنا فرصة حقيقية للوصول إلى نهاية هذا النزاع... والقرار بيد الفرقاء

أعلن المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أنه قام بمباحثات جدّية وبنّاءة مع بري، لافتا الى أنه "أمامنا فرصة حقيقية للوصول إلى نهاية هذا النزاع".



وقال: "انا هنا لتسهيل هذا القرار ويبقى ذلك بيد الفرقاء وآمل ان تحمل الأيام المقبلة حلًا".