جولة تفقدية لداليا جنبلاط في مراكز الإيواء في مناصف الشوف

قامت داليا جنبلاط، ترافقها رئيسة "الإتحاد النسائي التقدمي" منال سعيد ومسؤولة هيئة منطقة الشوف الدكتورة ميادة أبو عجرم، بجولة تفقدية في مراكز الإيواء في بلدات المناصف الشوفية، ديربابا، بشتفين ودميت - "AFDC"، لمتابعة جهود الاغاثة. وكان في إستقبالهن مسؤولو المراكز ومسؤولات وعضوات من فروع الإتحاد وعدد من مديري فروع الحزب "التقدمي الإشتراكي".واطلعت جنبلاط على أوضاع العائلات النازحة، فتوقفت عند الحاجات الصحية والتربوية، لا سيما بعد إنطلاقة العام الدراسي وإلتحاق الأطفال بالمدارس التي تؤمن التعليم الحضوري أو تلك عن بعد، كما تم البحث في موضوع تأمين مادة المازوت للتدفئة مع دخول موسم البرد والأمطار.وجددت جنبلاط تأكيدها "وجوب تكثيف الجهود لتحسين الظروف المعيشية للنازحين والتخفيف من معاناتهم وتوفير بيئة صحية وآمنة للأطفال تساهم في تعزيز صحتهم الجسدية والنفسية".وشكر النازحون جنبلاط على الإهتمام الذي توليه بهم، وأبدوا إمتنانهم للمجتمع المضيف على حسن الرعاية.وشاركت جنبلاط في جلسة حوارية للإتحاد مع نازحات الى مدرسة بشتفين الرسمية، تحدثت فيها سعيد عن "التحديات التي تواجه النساء في أوقات الأزمات والنزوح، وفي مقدمتها سبل تأمين حاجاتهن الخاصة"، وشددت على "وجوب حمايتهن من كل أشكال التمييز وتوفير مساحات آمنة لهن تراعي خصوصيتهن".