خضر: المساعدات المخصصة للمحافظة هي حصرًا للنازحين

كتب محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر منصة "اكس": "إلى أهلنا الصامدين في بيوتهم، منعًا لأي التباس، إن المساعدات المخصصة للمحافظة هي حصرًا للنازحين ولا سيما في مراكز الإيواء، ولا يحق لنا التصرف بها لأي غاية أخرى. ويقوم مجلس الجنوب مشكورًا بتقديم المساعدة للأهالي الصامدين، وهذه مسؤوليته حصرًا."