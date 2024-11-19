الرئيس ميقاتي يستقبل وفدًا من شركة OMT

استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفدًا من شركة OMT ضمّ كلًّا من رئيس مجلس الإدارة حكمت أبو زيد، والنائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة جويا معوّض، والرئيس التنفيذي ناجي أبو زيد، والمديرة التنفيذية للعلاقات المؤسّسية لوسيان الهاشم.



وقد جرى عرض للوضع الحالي لقطاع تحويل الأموال ولأبرز التحدّيات في ظلّ الظروف الراهنة.