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وزير التربية: إطلاق حزم الإنترنت المجانية للمعلمين والمتعلمين
أخبار لبنان
2024-11-19 | 09:10
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وزير التربية: إطلاق حزم الإنترنت المجانية للمعلمين والمتعلمين
أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، إطلاق حزم الإنترنت المجانية للمعلمين والمتعلمين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
ووجه الحلبي تحية الشكر والتقدير إلى دولة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على عنايته ورعايته ومتابعته لشؤون القطاع التربوي، وإلى وزير الاتصالات جوني القرم وفريق عمل الوزارة ، على الجهود التي بذلوها لإنجاز هذه الخطوة الكبيرة التي ستمكن الأسرة التربوية من التعلم من بعد والإفادة من موقع مدرستي التابع للمركز التربوي للبحوث والإنماء وتنزيل الكتب والدروس والتفاعل مع الأساتذة.
وكشف ان وزارة الاتصالات أجرت بالأمس تجربة بالتعاون مع وزارة التربية ، شملت نحو خمسين متعلما ، فأرسلت اليهم حزمة تحوي ٢٠ جيغابايت شهريا مع الإرشادات اللازمة لتفعيلها واستخدامها لأغراض التربية والتعليم . على ان تطلق وزارة الاتصالات التوزيع العام يوم غد.
ودعا الحلبي أفراد الهيئة التعليمية والمتعلمين إلى الإفادة من هذه الحزمة الشهرية بصورة جيدة لإنجاح التعليم من بعد في هذه الظروف الخطرة التي يمر بها الوطن .
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أسرار الصحف المحلية 19-11-2024
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