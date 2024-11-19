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"الكتائب": لاشراك مجلس النواب والحكومة واللبنانيين في القرارات المصيرية

أخبار لبنان
2024-11-19 | 09:16
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&quot;الكتائب&quot;: لاشراك مجلس النواب والحكومة واللبنانيين في القرارات المصيرية
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"الكتائب": لاشراك مجلس النواب والحكومة واللبنانيين في القرارات المصيرية

رفض المكتب السياسي الكتائبي أن "يكون حزب الله هو المفاوض الأوحد عبر أي وسيط كان، سائلاً عن مصدر سلطة المفاوضين لقبول أو رفض قرارات ستلزم لبنان واللبنانيين لسنوات الى الأمام، ولافتا الى أن مصيرية المرحلة تفرض مساراً لا يخرج عن الأصول الدستورية ولا سيما في غياب رئيس للجمهورية وتحتم إطلاع الرأي العام على حقيقة المداولات".

وجدد حزب الكتائب بعد إجتماع إفتراضي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، مطالبته مشاركة مجلس النواب واطلاعه على تفاصيل الأوراق والبنود المطروحة وإشراكه في القرار فيتمكن من لعب دوره التمثيلي حفظاً لقرار اللبنانيين في السلام بعدما حُجب عنهم عندما أقحموا في الحرب رغماً عنهم.  

كما سأل "الكتائب" "عمن أعطى الحق للمرشد الإيراني الأعلى ومستشاره للتدخل في المفاوضات وإملاء ملاحظاته أو إعطاء الضوء الأخضر للمضي في وقف إطلاق النار أو الإحجام عنه، في خطوة أقل ما يقال فيها انها وقحة وتعتبر انتهاكاً لأبسط شروط السيادة والكرامة الوطنية".

وشدد المكتب على ضرورة تطبيق القرارات الدولية بحذافيرها ومندرجاتها وعلى رأسها قرار حصر السلاح بيد الجيش اللبناني من دون سواه.

كذلك رحب بقرار الأونيسكو "منح الحماية المعززة لـ34 موقعا تراثيا في لبنان منعا لاستهدافها في المعارك الدائرة ويحيي النواب الذين وقعوا العريضة التي طالبت بهذه الحماية الدولية كما الى السلك الدبلوماسي ولاسيما السفير مصطفى اديب الذي سعى الى التوصل لهذا القرار".

وأطلع رئيس الكتائب، المكتب السياسي على نتائج زياراته لفرنسا والولايات المتحدة وخلاصة اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين والتي من المتوقع أن يتابعها في الأيام المقبلة، مؤكداً أن "هدفها الأساس هو تثبيت مصلحة لبنان في المفاوضات التي تحصل وعدم حصر النقاش بمصلحتي إسرائيل أو إيران وحزب الله، لافتاً إلى أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار وحصر السلاح ليس فقط تطبيقاً للقرارات الدولية بل احتراما للدستور اللبناني، ليصار بعدها إلى بناء دولة القانون والشراكة والمساواة على أسس متينة وثابتة ودائمة".
 

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