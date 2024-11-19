قائد الجيش استقبل هوكشتاين وجونسون

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، السيد أموس هوكشتاين بحضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



