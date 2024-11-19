أدرعي يجول في الجنوب: جولتي تحمل في طياتها رسالة مهمة وواضحة ترقبوا

العين حين ترى الواقع كما هو: جولة في الجنوب اللبناني ومحطة في قريتيْ #كفركلا والعديسة.



تفقدت المناطق التي حوّلها حزب الله الارهابي إلى قواعد عسكرية أمامية مستخدمًا بناها التحتية وسكانها دروعًا بشرية.



جولتي في الجنوب اللبناني تحمل في طياتها رسالة مهمة وواضحة. ترقبوا. pic.twitter.com/BibPkIPuSk — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 19, 2024

نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، في حسابه عبر منصة إكس، مجموعة صور لجولة قام بها في الجنوب.وأرفق أدرعي الصور بالتالي: "العين حين ترى الواقع كما هو: جولة في الجنوب اللبناني ومحطة في قريتيْ كفركلا والعديسة."وأضاف: "تفقدت المناطق التي حوّلها حزب الله الارهابي إلى قواعد عسكرية أمامية مستخدمًا بناها التحتية وسكانها دروعًا بشرية.... جولتي في الجنوب اللبناني تحمل في طياتها رسالة مهمة وواضحة. ترقبوا."