ايطاليا تندد بهجوم اسرائيلي جديد "غير مقبول" على قوة اليونيفيل في لبنان

أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو أن إسرائيل شنت الثلاثاء "هجوما جديدا" على قاعدة لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) منددا بهذا العمل "غير المقبول".



وقال في بروكسل على هامش اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين "اليوم وقع هجوم جديد على اليونيفيل. سقطت ثلاثة صواريخ على بلدة شمع. انه أمر غير مقبول".