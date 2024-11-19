خامنئي للبنانيين: نحن معكم ولسنا منفصلين عنكم

وجّه المرشدُ الأعلى الإيراني علي خامنئي رسالةً إلى الشعب اللبناني، قائلاً: "لسنا منفصلين عنكم، نحن معكم، نحن وأنتم واحد".



واضاف: "نتشارك معكم في آلامكم ومعاناتكم وأوجاعكم".