الجيش: إحالة سوري على القضاء لإقدامه على جمع معلومات لمصلحة العدو الإسرائيلي

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 19/11/2024، أحالت مديرية الاستخبارات في الجيش على القضاء المختص السوري (م.ح.)، لإقدامه على جمع معلومات لمصلحة العدو الإسرائيلي، حيث تبين خلال التحقيق تورطه في التعامل مع العدو".