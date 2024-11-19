محمود قماطي للجزيرة: عندما يريد العدو إيلامنا في عاصمتنا فسنؤلمه في عاصمته

أعلن نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي للجزيرة أن الرئيس نبيه بري يواجه مهمة صعبة ومعقدة لكنه يتحلى بالكفاءة اللازمة، وقال: "نحن نقف أمام ركنين بمواجهة أميركا وإسرائيل المدعومتين من العالم، وأعلنا من جهتنا مرات عدة أننا لن نتحدث بشأن أي بند في المفاوضات ولن ندلي بأي معلومة بشأن المفاوضات لأن هذا يضر بالمفاوض اللبناني، ولا نتوقع من هذا العدو أن يكون شفافا أو صادقا".واضاف: "همنا الآن هو الميدان والمقاومة".وأوضح أنه لظروف أمنية أجل الشيخ نعيم قاسم كلمته التي كانت مقررة اليوم. وأكد: "لن نسمح للعدو أن يصل إلى النقاط التي حاول سابقا الوصول إليها، وعندما يريد العدو إيلامنا في عاصمتنا فسنؤلمه في عاصمته، واغتيال العدو محمد عفيف مؤشر خطير على محاولته خلق معادلة جديدة، زسنرد على هذا التجاوز والخرق الجديد للعدو المتمثل في اغتيال عفيف".