عبد المسيح للـ LBCI: الربح الحقيقي هو الشراكة الحقيقية والاقتصاد القوي والسيادة على كامل الاراضي

رأى النائب أديب عبد المسيح أن ما يهم نتانياهو عزل حدوده وضمان الامن والهدنة، كما منع امداد الاسلحة عبر الحدود السورية بضمانة دولية وسورية ويبدو الرئيس السوري "عم يبيع ويشتري"، كما قال.



وقال عبد المسيح للـ LBCI: "سيكون شرق اوسط جديد ليتحرر لبنان وخلق كيان لبناني وسيسعى الرئيس السوري بأن يكون ضمن معادلة الانفتاح، وهناك مستقبل لسوريا ولو انها ستكون أصغر".



وشدد على رفض اي مخطط لاعطاء لبنان هدية لأي أحد "وما بدنا نتعاطى مع حدا بدنا نكون على حياد مع الجميع"، كما قال.



واعتبر عبد المسيح أن الربح الحقيقي هو أن نكون بشراكة حقيقية وأن يكون لبنان قوياً اقتصادياً واستعادة السيادة على كامل الاراضي وأن يكون السلاح بيد الجيش اللبناني وان لا نرى الموت.



واضاف: "هناك بوادر جيدة لعدم الانقسام المسلح في لبنان ويجب اعطاء غطاء سياسي للجيش اللبناني مثل التمديد وتسليح الجيش والاستقرار السياسي بانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة انقاذية". واشار عبد المسيح الى أن اقتراح التمديد يجب أن يمرّ اذ لا يمكننا اللعب باستقرار الجيش والبلد. وشدد عبد المسيح على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ومن لا يريد الرئيس سيجد ذرائع حتى بعد انتهاء الحرب، كما قال.



واعتبر أن الدولة قوية تكون اقتصادياً لا عسكرياً، لافتاً الى أن ايران قوة اقتصادية هائلة لكن منهكة. وقال: "حزب الله اثبت أنه لا يمكنه الدفاع عن لبنان، ويجب التمييز بين القوة العسكرية لحزب الله والمقاتلين في الجنوب الذين يقدمون اعمالا بطولية".



















