الصليب الأحمر: لا شهيد من عناصرنا في الصرفند

نفى الصليب الأحمر اللبناني في بيان، ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام، عن إستشهاد أحد عناصره في الصرفند.



وتمنى على وسائل الإعلام "توخي الدقة في المعلومات التي يتم نشرها".