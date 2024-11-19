شربل مارون للـLBCI: لبنان هو نسيج وليس كناية عن فريق يحكم الآخر

رأى النائب شربل مارون أن لبنان هو نسيج وليس كناية عن فريق يحكم الآخر ولا يمكن الغاء أحد في البلد، مشيراً الى أننا "اليوم أمام مشهد مذل للبنانيين وهذه الحرب لن ترحم أحدا وفي حال حصول احتلال وصولا لليطاني فهذا سيصبح تهجيرا لأبناء كل الطوائف في المنطقة والشيعة خصوصا".



وقال للـLBCI: "ما من توازن في هذه الحرب والعدو الاسرائيلي علم كيف يسوّق نفسه كدعاية وهو يستهدف الابرياء".



واضاف: "ننادي بوحدة قرار وموقف لعدم استباحة اراضينا ووقف الحرب وأن لا يكون البلد مهدداً بعد اليوم ودوّرنا الزوايا مع الجميع وليكن هناك من تحرك دولي وخارجي ووحدة وطنية".



ودعا مارون لانتخاب رئيس للجمهورية مع وحدة قرار لبناني ليتمكن الرئيس من ايصال الصوت بشأن ما يحصل في لبنان، وقال: " لم نقتنع بالتمديد ونحن مع انتخاب رئيس اليوم قبل الغد يجسّد الوحدة اللبنانية، وصلنا الى 14 اسماً لترشيحهم لرئاسة الجمهورية لكن المهم أن نصل الى توافق على اسم ونحن عانينا من قبل من الظلم ولن نتعامل مع الآخر بهذه الطريقة، والتيار الوطني الحر لن يكون عثرة في حال الجميع اتفق على اسم لرئاسة الجمهورية".



وقال: "نريد بناء الوطن وقبل بناء الموازنات فلنقل للشعب الللبناني كيف يمكن أن نحسّن حياته اذ ان المواطن يضطر لأكثر من عمل ليتمكن من تأمين حياته العادية".



























