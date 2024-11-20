جعجع لهوكستين: ايّ حلّ لا يرتكز الى تطبيق القرارات ١٥٥٩و ١٦٨٠و ١٧٠١ لن يكون له جدوى للبنان

وضع المبعوث الاميركي آموس هوكستين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في اجواء المفاوضات التي يجريها للوصول الى وقف لإطلاق النار، والاتفاق على آليات تنفيذ القرار ١٧٠١، وهو في انتظار أجوبة الجانب اللبناني لنقلها الى اسرائيل في حال وجود ايجابيات جدية للبناء عليها.



وقد رافقت السفيرة الأميركية ليزا جونسون هوكستين خلال زيارته معراب، وذلك في حضور النائب ستريدا جعجع ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان.



وأكد جعجع من جهته أن اي حل لا يرتكز الى تطبيق القرارات الدولية ١٥٥٩، ١٦٨٠، ١٧٠١ والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف، لن يكون ذا جدوى للبنان.



