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معلومات للـLBCI: اللجنة التي ستراقب تطبيق الـ١٧٠١ ستضم لبنان واسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة واليونيفل
أخبار لبنان
2024-11-20 | 02:04
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معلومات للـLBCI: اللجنة التي ستراقب تطبيق الـ١٧٠١ ستضم لبنان واسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة واليونيفل
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معلومات للـLBCI: اللجنة التي ستراقب تطبيق الـ١٧٠١ ستضم لبنان واسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة واليونيفل
أشارت معلومات للـLBCI الى ان "المبعوث الاميركي اموس هوكستين لا يزال في لبنان ويستكمل محادثاته بشأن التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار".
ولفتت الى انه "لا صحة لما يشاع عن ان اللجنة التي ستراقب تطبيق القرار ١٧٠١ ستضم بريطانيا او اي دولة عربية، بل هي ستقتصر على لبنان، اسرائيل، فرنسا، الولايات المتحدة واليونيفل."
واعتبرت المصادر ان "الاتفاق بين إسرائيل ولبنان سيمنح كلا الطرفين حق الدفاع عن النفس، في حال تعرض أحدهما لاعتداء من الطرف الآخر."
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