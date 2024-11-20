بوريل يسافر إلى الشرق الأوسط ولبنان المحطة الأخيرة

سيزور الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبيّ للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية / نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، الشرق الأوسط من 20 إلى 24 تشرين الثاني.



وسيحضر، اليوم، لقاءً مع الملك عبد الله الثاني في عمان، فيلقي كلمة في جامعة الأردن، تحت رعاية الأميرة ريم علي.



وسيلتقي، الخميس، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردنيّ أيمن الصفدي وسيعقد مؤتمر صحافيّ مشترك عقب الإجتماع.



كما سيلتقي الممثل الأعلى بعدد من القادة الفلسطينيين.



وسيسافر، الجمعة، إلى قبرص، حيث سيلقي كلمة في فعالية ائتلاف الدولتين من أجل إسرائيل / فلسطين مع مؤسسات المجتمع المدنيّ من كلا البلدين السبت.



وسيتوجّه، الأحد، إلى لبنان، لعقد عدة اجتماعات ثنائية، بما في ذلك مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقائد القوات المسلحة اللبنانية جوزيف عون، وممثلي الأمم المتحدة في البلاد.



وفي ظل الوضع الكارثيّ في غزة والتصعيد العسكريّ في لبنان، ستكون الرحلة فرصة لمواصلة النقاش مع الشركاء في المنطقة حول السبل الممكنة للمضي قدمًا نحو وقف إطلاق نار مستدام في غزة ولبنان، وخطوات عملية طويلة الأمد تستند إلى حل الدولتين.