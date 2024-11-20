وزير الخارجية الفرنسيّ: الجهود للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل و"حزب الله" أتاحت فرصة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار

أكّد وزير الخارجية الفرنسيّ جان نويل بارو، أنّ الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل و"حزب الله" أتاحت فرصة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.



ودعا، في حديث لراديو أوروبا1، الجانبين إلى قبول الاتفاق المطروح على الطاولة.

من جهة أخرى، قلّل من أهمية قرار الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين تحديث العقيدة النووية بخفض المعايير، التي يمكن بموجبها شن ضربة نووية.



ووصف الأمر بأنه مجرد كلام.



وقال، في مقابلة مع محطة فرانس2 التلفزيونية: "لن يرهبنا ذلك."