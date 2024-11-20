هوكستين في لقاء مع عون... الاطلاع على مسار مفاوضات وقف إطلاق النار

استقبل الرئيس السابق ميشال عون، في دارته، في الرابية، المبعوث الأميركيّ آموس هوكستين.



ورافقته السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وذلك في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي وسفير لبنان السابق في واشنطن غبريال عيسى.



أطلع هوكستين الرئيس عون على مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وتم استعراض بعض الافكار والمقترحات التي تعزّز حقوق لبنان في هذه المفاوضات ودور الجيش اللبناني المعوّل عليه كثيراً بعد وقف اطلاق النار.