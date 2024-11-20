"توقيت عودة النازحين اللبنانين" يُناقَش بين الوفد الاميركي والوفد اللبناني

أشارت معلومات للـLBCI ان "من بين النقاط التي يتمّ مناقشتها بين الوفد الاميركي والوفد اللبناني، موضوع توقيت عودة النازحين اللبنانين الى ديارهم. هذا الموضوع ايضًا يأتي ضمن المفاوضات حول الخطوات العملية ومراحل تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار."وتجدر الاشارة الى انه "من ضمن النقاط العالقة مسألة انضمام أعضاء جدد إلى اللجنة المكلفة بمراقبة تطبيق القرار 1701، حيث ان إدخال أعضاء جدد يتطلب تعديل القرار نفسه في مجلس الأمن. لذلك، يجري حاليًا البحث عن آلية تسمح بمشاركة فرنسا والولايات المتحدة في هذه اللجنة عبر دعوة رسمية."