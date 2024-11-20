افتتاح مركز الصدمات في مستشفى إلياس الهراوي الحكوميّ

افتُتح، في مستشفى إلياس الهراوي الحكوميّ، في زحلة، مركز الصدمات، بدعوة من اللجنة الدولية للصليب الاحمر والمستشفى، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.