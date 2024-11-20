إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا

أطلق وزير الصحة فراس الأبيض, من مدرسة جابر أحمد صباح في الحمرا الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا بالتعاون مع منظمتي اليونيسف والصحة العالمية.



وتعتبر هذه الحملة، مع توسّع العدوان الاسرائيلي على لبنان والاكتظاظ في مراكز الإيواء، أساسيةً في حماية المجموعات الأكثر عرضة للخطر، خاصة النازحين من كبار السن ومن هم فوق الـ 55 عامًا ويعانون من أمراض مزمنة.