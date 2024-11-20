انقلاب صهريج على طريق كفردبيان- بقعتوتا (صور)

انقلب صهريج على طريق كفردبيان- بقعتوتا ما أدى الى تسرب مادة المازوت على الطريق. يرجى من السائقين توخي الحيطة والحذر.



تصوير مختار كفردبيان وسيم مهنا