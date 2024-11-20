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ممثل حماس في لبنان يبحث مع المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط آخر المستجدات في فلسطين ولبنان

أخبار لبنان
2024-11-20 | 08:35
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ممثل حماس في لبنان يبحث مع المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط آخر المستجدات في فلسطين ولبنان
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ممثل حماس في لبنان يبحث مع المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط آخر المستجدات في فلسطين ولبنان

التقى ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي في العاصمة اللبنانية بيروت المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط السفير محمد رضا شيباني. وقد بحث الجانبان آخر تطورات معركة طوفان الأقصى، ومستجدات العدوان الصهيوني الهمجي على غزة ولبنان، حيث وجه عبد الهادي التحية للجمهورية الإسلامية على دورها في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. 

وأكد عبد الهادي وقوف حركة حماس والشعب الفلسطيني إلى جانب لبنان دولةً وشعبًا ومقاومة، مشيدًا ببسالة المقاومة وتصديها للعدوان بكل شجاعة، ومنعها العدو من تحقيق أهدافه في القضاء على المقاومة.

كما أشار إلى الأوضاع في غزة، حيث رأى أن جيش الاحتلال لم يحقق أهدافه بسبب قوة المقاومة وصمود الشعب، مؤكدًا أن مفتاح أي اتفاق هو الوقف الشامل للحرب والانسحاب الكامل، وإعادة الإعمار والإغاثة وصفقة عادلة. 

من جهته، وجه السفير شيباني التحية للمقاومة في لبنان وفلسطين والشعبين اللبناني والفلسطيني، مؤكدًا استمرار وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب قضية فلسطين العادلة، وإلى جانب المقاومة والشعب في لبنان وفلسطين. 

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