قاسم: إسرائيل لا يمكنها أن تهزمنا وتفرض شروطها علينا... وسنبقى ونقاتل مهما ارتفعت الكلفة

أوضح الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن "العدو اعتدى على قلب العاصمة باغتيال الحاج عفيف، ولا بد أن يتوقع بأن يكون الرد على وسط تل أبيب."



وأشار إلى أننا "حرصنا على أن نكون في جهادنا بمستوى أن نقدم ما نستطيع لغزة ونصرة فلسطين، آخذين بالإعتبار الظروف اللبنانية ولدينا مهمة كبيرة."



ورأى أنه "في كل المعركة على مدى شهرين، كانت النتيجة صمود أسطوري للمقاومة في لبنان،" مشددًا على أن "المقاومة تعمل لقتل العدو ومنع إستقرار إحتلاله."



وقال: "الأرض لنا والشباب شبابنا والمقاومة هي من هذه الأرض ولا يمكن للإسرائيلي أن يستمر أو يستقر في أرضنا وسيطرد إن شاء الله."



وأضاف: "إسرائيل لا يمكنها أن تهزمنا وتفرض شروطها علينا فنحن رجال الميدان ونحن استلمنا ورقة المفاوضات ولدينا والرئيس بري ملاحظات وهي متناغمة ومتوافقة وقد قُدمت للمبعوث الأميركي وناقشناها معه بالتفصيل."



ولفت إلى أن "تفاوضنا تحت سقفين: سقف وقف العدوان بشكل كامل وسقف حفظ السيادة اللبنانية."



وأكد أنه "ليس لدينا إلا الصمود والإستمرار حتى ولو طال الزمن."



وقال: "قررنا أن يكون هناك مسارين مسار الميدان التصاعدي بحسب المعطيات ومسار المفاوضات."



وشدد على أننا "اليوم نقاوم في لبنان دفاعًا عن لبنان والإسرائيلي لن يخرج، ولن يُهزم إلا بالمقاومة."